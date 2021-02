V prešovskej univerzitnej knižnici sprístupnili diela Petra Kocáka

Prešov 22. februára (TASR) – Jubilejnú výstavu grafických diel akademického maliara a vysokoškolského pedagóga Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (FF PU) Petra Kocáka sprístupnili v sobotu (20. 2.) v priestoroch Univerzitnej knižnice (UK) PU v Prešove a zároveň na jej webovom sídle www.pulib.sk. TASR o tom informoval riaditeľ knižnice Peter Haľko.



Jadrom výstavy s názvom Graphia 60/60 je podľa Kocáka 60 grafických listov v technikách mezzotinta a suchá ihla. "Počet prác je symbolický a vzťahuje sa k môjmu tohtoročnému životnému jubileu. Sú tu zastúpené práce rôznych formátov. Druhou, oddelenou časťou výstavy, sú tri série, cykly. Prvý cyklus tvoria abstraktné diela vytvorené technikou 'rocker' – moja vlastná technika podobná mezzotinte. Druhý cyklus grafík tvoria abstraktné hĺbkotlačové grafické listy, vytvorené experimentálne, maľované karborundovou pastou na medené plechy, následne vytlačené z hĺbky ako akvatinta. Tretí cyklus výstavy pozostáva z piatich kresieb zvláštnou technikou. Je to málo známa a najmä nepoužívaná renesančná technika silverpoint, kresba striebrom na špeciálne pripravený podklad na papieri," povedal vo svojom príhovore k otvoreniu výstavy Kocák.



"V porovnaní s predchádzajúcimi výstavami Peter Kocák teraz stavia do popredia abstraktnú tvorbu. Figurálnosť a motív ženy ustupujú a do popredia vychádza nová poloha umelca, ako ju nepoznáme. Citeľné je hlboké ponorenie, mystika, stíšenie, vynechanie nepodstatného, zacielené pozorovanie," povedala kurátorka výstavy Zuzana Kaliňaková.



Peter Kocák sa narodil 15. júla 1961 v Čiernej nad Tisou a vyrastal v Stropkove. V rokoch 1976 až 1980 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach. V štúdiu ďalej pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v odbore voľná grafika a knižná ilustrácia. Od roku 1989 pôsobí ako vysokoškolský učiteľ grafiky na PU v Prešove. Realizoval viac ako 250 samostatných aj kolektívnych výstav v renomovaných výstavných sieňach na Slovensku a v zahraničí. Viaceré jeho diela získali ocenenia na medzinárodných grafických výstavách.