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V Univerzitnej nemocnici Milosrdní bratia bude nové pracovisko MRI
Na príprave projektovej dokumentácie pracuje vybraný odborník, štúdia dispozičného riešenia bude hotová v priebehu niekoľkých týždňov.
Autor TASR
Bratislava 13. júna (TASR) - V Univerzitnej nemocnici Agel Milosrdní bratia v Bratislave pribudne nové pracovisko magnetickej rezonancie (MRI), ktoré doteraz v jej priestoroch absentovalo. Aktuálne prebieha príprava projektovej dokumentácie. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková, manažérka komunikácie skupiny Agel.
„Hneď po prevzatí nemocnice sme sa pustili do mapovania toho, čo pacientom najviac chýba a kde môžeme pomôcť najrýchlejšie. MRI pracovisko je jednoznačná priorita, jeho absencia výrazne obmedzovala diagnostické možnosti nemocnice a pacienti museli byť odosielaní inam,“ povedala medicínska riaditeľka Agel SK Andrea Kalavská. Vybudovanie MRI pracoviska si vyžiada komplexnú rekonštrukciu priestorov vrátane získania stavebného povolenia. Na príprave projektovej dokumentácie pracuje vybraný odborník, štúdia dispozičného riešenia bude hotová v priebehu niekoľkých týždňov.
„Nové MRI pracovisko predstavuje pre našu nemocnicu významný krok vpred. Pacientom prinesie nielen komfortnejší prístup k modernej diagnostike priamo v nemocnici, ale aj rýchlejší a efektívnejší manažment zdravotnej starostlivosti. Možnosť realizovať kľúčové diagnostické vyšetrenia pod jednou strechou nám umožní urýchliť diagnostický proces, zlepšiť koordináciu jednotlivých odborností a skrátiť čas od vyšetrenia k stanoveniu liečby,“ povedal riaditeľ nemocnice Branislav Budke. Ako doplnil, ide o investíciu, ktorá má reálny dosah na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a každodennú skúsenosť pacientov.
Kalavská doplnila, že im záleží na tom, aby modernizáciu nemocnice robili premyslene a systematicky. „Nové MRI pracovisko je prvým krokom v sérii investícií, ktoré pre Univerzitnú nemocnicu Agel Milosrdní bratia plánujeme,“ uzavrela.
„Hneď po prevzatí nemocnice sme sa pustili do mapovania toho, čo pacientom najviac chýba a kde môžeme pomôcť najrýchlejšie. MRI pracovisko je jednoznačná priorita, jeho absencia výrazne obmedzovala diagnostické možnosti nemocnice a pacienti museli byť odosielaní inam,“ povedala medicínska riaditeľka Agel SK Andrea Kalavská. Vybudovanie MRI pracoviska si vyžiada komplexnú rekonštrukciu priestorov vrátane získania stavebného povolenia. Na príprave projektovej dokumentácie pracuje vybraný odborník, štúdia dispozičného riešenia bude hotová v priebehu niekoľkých týždňov.
„Nové MRI pracovisko predstavuje pre našu nemocnicu významný krok vpred. Pacientom prinesie nielen komfortnejší prístup k modernej diagnostike priamo v nemocnici, ale aj rýchlejší a efektívnejší manažment zdravotnej starostlivosti. Možnosť realizovať kľúčové diagnostické vyšetrenia pod jednou strechou nám umožní urýchliť diagnostický proces, zlepšiť koordináciu jednotlivých odborností a skrátiť čas od vyšetrenia k stanoveniu liečby,“ povedal riaditeľ nemocnice Branislav Budke. Ako doplnil, ide o investíciu, ktorá má reálny dosah na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a každodennú skúsenosť pacientov.
Kalavská doplnila, že im záleží na tom, aby modernizáciu nemocnice robili premyslene a systematicky. „Nové MRI pracovisko je prvým krokom v sérii investícií, ktoré pre Univerzitnú nemocnicu Agel Milosrdní bratia plánujeme,“ uzavrela.