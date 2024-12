V Univerzitnej nemocnici v Košiciach stiahlo výpoveď deväť lekárov

Košice 12. decembra (TASR) - V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach doposiaľ stiahlo svoju výpoveď deväť lekárov. Vo výpovednej lehote aktuálne evidujú 343 lekárov. Pre TASR to povedala jej hovorkyňa Ladislava Šustová.



"Aj v prípade, ak lekári svoje výpovede do konca roka nestiahnu, UNLP Košice zabezpečí pacientom poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti aj po 31. decembri. Oddelenia, kde lekári nie sú výpovednej lehote, budú poskytovať zdravotnú starostlivosť bez obmedzení," uviedla.



Z celkovo 44 medicínskych pracovísk najviac lekárov podalo výpoveď na deviatich z nich. Podľa Šustovej je v UNLP viacero oddelení, kde výpoveď nepodal ani jeden lekár, prípadne len malý počet.



Na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve podalo v uplynulom období výpovede vyše 3300 lekárov naprieč celým Slovenskom. Výpovede sú ochotní stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022. Na výpovede lekárov reaguje aj legislatíva, súvisiaca s opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorú parlament schválil v stredu (11. 12.). Priniesť má rozšírenie definície mimoriadnej udalosti aj o kritickú nedostupnosť zdravotnej starostlivosti. Počas nej budú zdravotníci povinní poskytovať zdravotnú starostlivosť.