V Univerzitnej nemocnici v Martine vlani privítali na svet 1044 detí

Martin 6. januára (TASR) - Zdravotníci z Univerzitnej nemocnice v Martine (UNM) vlani priviedli na svet 1044 detí. Je to o 66 dievčat a chlapcov menej ako predchádzajúci rok a zároveň najmenej za posledných desať rokov. Vyplýva to zo štatistiky Neonatologickej kliniky UNM. Informovala o tom Zuzana Marčeková z oddelenia marketingovej komunikácie nemocnice.



Klesajúci počet novorodencov je podľa primárky martinskej neonatológie Kataríny Maťašovej celosvetovým trendom, ktorý okrem Slovenska zaznamenávajú odborníci aj v iných krajinách. "Môže k tomu prispievať aj celková ekonomická a politická situácia v spoločnosti," uviedla primárka.



V minulom roku zároveň podľa nej stúpol počet predčasne narodených detí. Predčasne, teda skôr ako v 37. týždni tehotenstva, sa narodilo 179 detí, čo predstavuje približne 17 percent zo všetkých narodených detí. "Percento predčasne narodených detí sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšilo o 3,3 percenta," doplnila Maťašová.



Miernu prevahu medzi deťmi majú chlapci, ktorých sa narodilo 526, dievčat bolo 518. "V UNM sa v roku 2023 narodili aj dve trojčatá. V obidvoch prípadoch to bolo dievčatko a dvaja chlapci a okrem toho sme mali aj 32 dvojičiek, z týchto detičiek bolo 39 dievčatiek a 25 chlapčekov," priblížila primárka.



Najčastejšími menami, ktoré vyberali rodičia chlapcom, sú Michal, Jakub, Adam a Samuel. Najviac dievčat dostalo mená Ema, Viktória, Eliška a Karolína. Objavili sa aj netradičné mená, napríklad Elliot, Tadej, Darwin, Azra či Mília.



Ako prezradila Maťašová, hoci je príbeh každého dieťatka osobitý, na klinike im v pamäti určite zostane Sofinka, ktorá bola najmenším bábätkom, o aké sa v uplynulom roku starali. "Sofinka mala pôrodnú hmotnosť 390 gramov a dĺžku 27 centimetrov. V čase prepustenia už bola veľká slečna s hmotnosťou 4850 gramov. Myslím si, že je to prvé naše dieťatko s takouto nízkou hmotnosťou úspešne prepustené domov," ozrejmila Maťašová.



Najväčším bábätkom, ktoré sa v roku 2023 narodilo v UNM, je Róbert a prvenstvo si zaslúžil hmotnosťou 4870 gramov a dĺžkou 59 centimetrov. "Všetkým naším detičkám aj ich rodičom prajeme v tomto roku 366 šťastných dní a 52 týždňov prežitých v zdraví, radosti a láske," dodala Maťašová.