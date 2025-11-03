< sekcia Regióny
V Univerzitnej nemocnici v Martine vynovili pavilón psychiatrie
Šéf rezortu zdravotníctva zdôraznil, že duševné zdravie je pre neho prioritnou témou.
Autor TASR
Martin 3. novembra (TASR) - V Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) v pondelok otvorili zrekonštruovaný pavilón psychiatrie. Jeho otvorenia sa zúčastnil aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Päťmiliónový projekt zabezpečovala nemocnica aj vďaka dvom miliónom eur z plánu obnovy.
Šéf rezortu zdravotníctva zdôraznil, že duševné zdravie je pre neho prioritnou témou. „Každý štvrtý mladý človek zápasí s psychickými ťažkosťami od závislostí až po vážne duševné poruchy. Je dôležité o tom hovoriť, búrať stigmy a ponúknuť priestor, kde sa všetci ľudia, ale predovšetkým naše deti a mladiství môžu bezpečne obrátiť na špičkových odborníkov, a aby priestory, kde je im pomoc ponúknutá, boli bezpečné a humánne,“ podotkol Šaško.
Psychiatrický pavilón UNM patrí k najstarším v nemocnici a na svoju rekonštrukciu čakal viac ako polstoročie. Po asanácii strechy sa z dvojpodlažnej budovy stala trojpodlažná. „Na tomto podlaží sa vybudovalo 16 dvojlôžkových izieb pre dospelých pacientov, pričom každá je so samostatným sociálnym zariadením. Sú tu dve seklúzne miestnosti, vyšetrovne, ambulancie a zázemie pre zamestnancov,“ priblížil časť projektu technicko-prevádzkový námestník UNM Peter Maruniak.
Celková kapacita lôžok vo vynovenej psychiatrickej klinike stúpla na 55, pričom 20 lôžok je určených pre detských pacientov, 32 pre dospelých pacientov a po jednom lôžku majú tri seklúzne miestnosti, samostatne vyhradené pre deti, ženy a mužov.
Okrem rekonštrukcie pôvodnej budovy vznikla aj budova nová, ktorá bude fungovať ako denný stacionár. „Bude to miesto, kde sa liečba stretáva s každodenným životom. Miesto, kde sa pacienti môžu zotavovať v prostredí, ktoré podporuje ich autonómiu, dôveru a nádej. V psychiatrii je práve prostredie často rovnako dôležité ako odborná starostlivosť. A my sme urobili krok k tomu, aby sme túto rovnováhu dosiahli,“ doplnil riaditeľ UNM Ján Mikler.
