Martinská nemocnica ako prvá v SR využíva fúznu biopsiu prostaty

Martin 2. augusta (TASR) – Urologická klinika Univerzitnej nemocnice v Martine (UNM) začala ako prvá na Slovensku využívať fúznu biopsiu prostaty. TASR o tom informovala Zuzana Marčeková z oddelenia marketingovej komunikácie UNM.



Doplnila, že tzv. transperineálna metóda biopsie prostaty je v urológii relatívnou novinkou. "Vzorka, pomocou ktorej vieme zachytiť rakovinu, sa z prostaty odoberá ihlou cez kožu. Na rozdiel od bežnej metódy, pri ktorej sa ihla do prostaty dostane cez konečník. Výsledky sú veľmi dobré, s tímom sme zákrok robili už viac ako stovke pacientov a komplikácie sme nemali takmer žiadne. Čo sa týka záchytov rakoviny, naše skúsenosti sú rovnaké ako inde vo svete," uviedol Ján Švihra z Urologickej kliniky UNM.



Urológovia martinskej nemocnice využívajú na fúznu biopsiu špeciálny softvér vyvinutý vo Francúzku. "Presne si pamätá miesto vpichu do prostaty. Obraz vie následne zrekonštruovať a v prípade opakovanej biopsie určiť presné miesto, z ktorého je potrebné zobrať vzorku. Prípadne sa opakovaniu vyhnúť a odobrať vzorku z úplne iného miesta," vysvetlil výhody softvéru Švihra s tým, že Urologická klinika UNM získala grant Ministerstva zdravotníctva SR, vďaka ktorému aktuálne skúmajú podanie lokálnej liečby priamo do postihnutého miesta v prostate.



"Najdôležitejším benefitom je miera záchytu rakoviny. Fúzna biopsia nám poskytuje ďaleko presnejšie informácie. Vidíme ložisko, do ktorého ihla smeruje, takže biopsiu nerobíme 'naslepo'," skonštatoval urológ. Metóda zároveň umožňuje lekárom odobrať vzorky z takej časti prostaty, kam by sa iným prístupom nedostali.



Podľa údajov Slovenskej urologickej spoločnosti absolvuje u nás preventívnu prehliadku len 14 percent mužov. Rakovina, ktorú lekári pri vyšetrení odhalia, je pritom podľa Marčekovej vo väčšine prípadov nízkoriziková a v začiatočných štádiách. "Vieme ju oveľa jednoduchšie liečiť alebo aj vyliečiť. Určite aj tu platí – čím skôr, tým lepšie. Rakovina prostaty je dnes liečiteľné ochorenie," dodal Švihra.