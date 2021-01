V UNLP došlo k výraznému poklesu tlaku kyslíka pre pacientov

Košice 5. januára (TASR) – Problém s kyslíkom pre vysoký počet pacientov s ochorením COVID-19 sa vyskytol v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa nemocnice Monika Krišková, v najbližších dňoch zriadia ďalší externý zdroj kyslíka.



K výraznému poklesu tlaku kyslíka došlo v rozvodnom systéme pre jeho mimoriadne vysokú spotrebu, ktorá sa v posledných týždňoch zvýšila takmer o 100 percent. Kyslíková stanica zásobuje nielen UNLP, ale aj Východoslovenský onkologický ústav (VOÚ). „Nikto nepočítal s tak vysokou spotrebou, aká nastala kvôli situácii okolo nového koronavírusu. Riešime to technickými úpravami na kyslíkovej stanici a na jej regulačnom paneli. V najbližších dňoch s naším dodávateľom zriadime ďalší externý zdroj kyslíka pre areál na Rastislavovej ulici,“ uviedla s tým, že k dispozícii by mal byť v priebehu najbližších dní.



Krišková spresnila, že ide o tekutý medicinálny kyslík, ktorý sa dopĺňa do zásobníka. Odtiaľ ide do odparovacieho zariadenia, ktoré sa nahrieva vzduchom a tým sa mení na plynný. „Cez potrubia sa následne distribuuje na kliniky, oddelenia nemocnice, kde je terminálne pripojenie na kyslík. Napríklad práve na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM),“ doplnila.



V UNLP Košice je aktuálne hospitalizovaných 226 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19, 19 pacientov je vo vážnom stave na umelej pľúcnej ventilácii. Aktuálne je k dispozícii 286 lôžok, percentuálna obsadenosť dosahuje takmer 80 percent. Nemocnica preto pripravuje ešte jednu reprofilizáciu lôžok.



Ako pripomenula, pracovisko na Rastislavovej ulici je prakticky celé vyčlenené pre pacientov nakazených novým koronavírusom. „Boli tu reprofilizované všetky kliniky a oddelenie len na starostlivosť o nich. Na pracovisku na Triede SNP ostáva tzv. biela zóna, kde je zabezpečená starostlivosť o „necovid“ pacientov. Tak isto sú rozdelené aj urgentné príjmy,“ dodala.