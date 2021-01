V UNLP je dosiaľ najvyšší počet pacientov s novým koronavírusom

Košice 22. januára (TASR) – V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) je k piatku hospitalizovaných 278 pacientov s ochorením COVID-19, čo je dosiaľ najvyšší počet počas celej pandémie. Z toho 21 pacientov leží v kritickom stave napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Obsadenosť tzv. covidových lôžok je v súčasnosti 87 percent, informovala nemocnica.



Z mesiaca na mesiac narastá pritom aj celkový počet úmrtí pacientov. Na pracovisku nemocnice na Rastislavovej ulici oproti októbru minulého roku s počtom úmrtí 67, keď už bola druhá vlna pandémie, vzrástol takmer dvojnásobne na 128, pričom ešte nie je koniec mesiaca.



"Je však potrebné si uvedomiť, že počet aktuálne hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 v Košiciach je vyšší. Niektorých pacientov totiž presúvame do iných nemocníc. Ide predovšetkým o nemocnicu Košice-Šaca, ale aj Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH), Nemocnicu sv. Michala, či geriatrické centrum sv. Lukáša v Košiciach,“ uviedol výkonný riaditeľ UNLP pre liečebno-preventívnu starostlivosť Martin Paulo.







Generálny riaditeľ nemocnice Vladimír Grešš konštatoval, že v ostatných dňoch zaznamenávajú najvyššie denné príjmy pacientov s COVID-19, v stredu (20. 1.) ich bolo 41 a od štvrtka (21. 1.) 56. „Ide o najväčší príjem pacientov za január a počas celej pandémie vôbec,“ dodal.



Upozornil aj na to, že hospitalizácia týchto pacientov sa stále predlžuje. Kým v decembri boli pacienti na klinike infektológie a cestovnej medicíny (KICM) hospitalizovaní viac ako sedem dní, v januári je to viac ako desať dní. Na jednotke intenzívnej starostlivosti KICM v decembri ležali pacienti viac ako päť dní, teraz je to dvakrát dlhšie, teda viac ako desať dní.







Rovnako zložitá je situácia aj na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) pri pacientoch napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. V decembri boli pacienti s novým koronavírusom hospitalizovaní viac než desať dní, v januári je to takmer dvakrát viac - 19,29 dňa. "Dlhšiu dobu hospitalizácie pripisujeme predovšetkým ťažším zdravotným stavom, v akých k nám pacientov privážajú," skonštatoval Grešš.



V dňoch od 12. do 20. januára pracoviská UNLP Košice denne prepustili do domácej liečby päť až 27 vyliečených pacientov s COVID-19. Do iných nemocníc sa denne presunulo jeden až 12 takýchto pacientov. Počet úmrtí na ochorenie COVID-19 v nemocnici v tomto období bol denne dva až osem prípadov, spolu 44.