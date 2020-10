V košickej UNLP je hospitalizovaných 15 pacientov s COVID-19

Košice 2. októbra (TASR) – V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice je aktuálne hospitalizovaných 15 ľudí s ochorením COVID-19, stav niektorých z nich je vážny. Jeden lekár s pozitívnym testom na nový koronavírus je v domácej izolácii. Ako pre TASR za nemocnicu uviedla Ladislava Šustová, s personálom ani s pacientmi nebol v styku.



Počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 v UNLP v uplynulých dňoch stúpal. Najviac ich bolo vo štvrtok (1. 10.), a to 17. „Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny je izolovaných 12 pozitívnych pacientov, z nich päť mužov a sedem žien. Stav dvoch pacientov je vážny. Najstarší pacient má 98 rokov a najmladší je 20-ročný,“ spresnila Šustová s tým, že ďalší traja pacienti sú hospitalizovaní na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. „Dvaja pacienti sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu a zdravotný stav tretieho si vyžaduje dýchanie cez kyslíkovú masku,“ dodala.



Reorganizácia lôžok podľa jej slov zatiaľ nie je potrebná. Pre nakazených pacientov majú aktuálne k dispozícii 50 lôžok na Klinike infektológie a cestovnej medicíny. Ďalších 50 lôžok vyčlenili na iných pracoviskách v areáli na Rastislavovej ulici. „V tejto chvíli sme pripravení rýchlo reagovať na meniacu sa epidemiologickú situáciu,“ uviedla Šustová.



UNLP Košice zatiaľ neeviduje žiadneho zamestnanca, ktorý by sa nakazil v nemocnici. Uvedený lekár, ktorý je v domácej izolácii, prišiel podľa jej slov s infikovanou osobou do kontaktu na súkromnej akcii. Na testovanie ho vyzval regionálny úrad verejného zdravotníctva.