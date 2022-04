V UNLP Košice chystajú preventívno-osvetovú akciu

Košice 6. apríla (TASR) – Preventívno-osvetovú akciu pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa zdravia chystá vo štvrtok (7. 4.) Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice v spolupráci so Spolkom medikov mesta Košice. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková. Tohtoročná téma má upriamiť pozornosť na vplyv životného prostredia na zdravie.



Akcia sa uskutoční na recepcii na prízemí urgentného príjmu na Rastislavovej ulici a na Poliklinike na Triede SNP vo vstupnej hale na prvom poschodí, a to od 8.00 do 11.00 h. „Návštevníkom nemocnice podľa záujmu naše sestry odmerajú tlak, cukor, tuk, vypočítajú BMI. K dispozícii bude meranie hodnoty kyslíka v krvi oxymetrom. Študenti medicíny predvedú ukážku preventívneho samovyšetrenia na modeloch prsníka a semenníkov,“ uviedla.



Motívom tohtoročného Svetového dňa zdravia, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila na 7. apríla, je „Naša planéta, naše zdravie“. Víziou sú kroky na vybudovanie sveta so zdravými potravinami pre všetkých, s odolnosťou voči klíme a kroky zamerané na zdravie a celkovú pohodu.



UNLP pripomína, že podľa odhadov WHO viac ako 13 miliónov úmrtí na celom svete každý rok spôsobujú environmentálne príčiny, ktorým sa dá predísť. „Uprostred pandémie, znečistenej planéty a rastúcich počtov ochorení, ako sú srdcové ochorenia či rakovina, je potrebné zamerať globálnu pozornosť na naliehavé opatrenia nevyhnutné na udržanie zdravia ľudí,“ uviedla.



Najväčšou zdravotnou hrozbou, ktorej ľudstvo čelí, je klimatická kríza. Viac ako 90 percent ľudí dýcha nezdravý vzduch v dôsledku spaľovania fosílnych palív. Zdraviu škodí okrem iného aj hromadenie plastov v prírode, čo má vplyv na náš potravinový reťazec.