V UNLP Košice je hospitalizovaných šesť pacientov so žltačkou
Pacienti sú z Košíc a z okresu Rožňava.
Autor TASR
Košice 7. októbra (TASR) - V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice je v súčasnosti hospitalizovaných šesť pacientov s vírusovou hepatitídou typu A (VHA). Počet pacientov so žltačkou tak v tejto nemocnici v uplynulých týždňoch klesá.
Pacienti s VHA hospitalizovaní na klinike infektológie UNLP sú z Košíc a z okresu Rožňava. „Stav pacientov nie je vážny,“ povedala pre TASR hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
UNLP evidovala 12. septembra 20 hospitalizovaných s VHA a 24. septembra dokopy 12.
V Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach aktuálne nie je hospitalizovaný žiadny pacient so žltačkou. Pre TASR to potvrdila jej hovorkyňa Zuzana Baníková.
Z informácií zverejnených na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR vyplýva, že minulý mesiac v rámci Košického kraja evidovali regionálne úrady verejného zdravotníctva v okrese Rožňava 36 prípadov žltačky, v Košiciach 23, v Michalovskom okrese 12, v okrese Spišská Nová Ves osem a v okrese Košice-okolie štyri.
VHA je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Inkubačná lehota ochorenia je 15 až 50 dní. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.
