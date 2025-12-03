< sekcia Regióny
V UNLP Košice majú troch pacientov s COVID-19, za november ich bolo 22
"Podľa počtu pacientov je COVID-19 v tomto období už skôr na ústupe,“ uviedla hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová.
Autor TASR
Košice 3. decembra (TASR) - V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice sú k stredajšiemu dňu hospitalizovaní s ochorením COVID-19 traja pacienti v seniorskom veku. Ich stav však podľa nemocnice nie je vážny. „Podľa počtu pacientov je COVID-19 v tomto období už skôr na ústupe,“ uviedla pre TASR hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová.
V priebehu novembra bolo na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UNLP hospitalizovaných spolu 22 pacientov s ochorením COVID-19.
„Od začiatku tohto roka evidujeme doposiaľ osem úmrtí pacientov, u ktorých sa zdravotný stav po nakazení covidom zhoršoval v dôsledku sprievodných ochorení adekvátnych veku,“ informovala hovorkyňa. Išlo podľa nemocnice o polymorbídnych pacientov, čiže s viacerými ochoreniami súčasne, a to vo vyššom veku.
V priebehu novembra bolo na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UNLP hospitalizovaných spolu 22 pacientov s ochorením COVID-19.
„Od začiatku tohto roka evidujeme doposiaľ osem úmrtí pacientov, u ktorých sa zdravotný stav po nakazení covidom zhoršoval v dôsledku sprievodných ochorení adekvátnych veku,“ informovala hovorkyňa. Išlo podľa nemocnice o polymorbídnych pacientov, čiže s viacerými ochoreniami súčasne, a to vo vyššom veku.