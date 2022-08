V UNLP Košice prevažujú geriatrickí pacienti s ochorením COVID-19

Košice 4. augusta (TASR) – Počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) sa v uplynulých dňoch pohyboval do 40 pacientov. "Aktuálne zaznamenávame vlnu geriatrických pacientov, absolútna väčšina našich covidových pacientov sú starší ľudia, až doslova v extrémnych vekových skupinách," uviedol vo štvrtok riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa.



Medzi pacientmi sú podľa neho ročníky narodenia 1926 až 1935, mnohí z nich už trpia na rôzne závažné ochorenia a covid ich nepriaznivú zdravotnú situáciu zhoršuje.



Nemocnica ďalej informovala, že v júli po hospitalizácii prepustili do domácej liečby 162 pacientov, ktorí prekonali COVID-19. Traja pacienti potrebovali napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu, siedmi zdravotnú starostlivosť na jednotke intenzívnej starostlivosti. "Je to nová situácia, že sa nám aj počas leta plnia lôžka s covidovými pacientami. Uplynulé dva roky bol v letných mesiacoch vírus SARS-CoV-2 na ústupe, mali sme len minimum pacientov, teraz to tak nie je," priblížil Beňa. Situáciu však hodnotí ako stabilizovanú.



Spolu 114 pacientov sa uplynulý mesiac liečilo priamo na Klinike infektológie a cestovnej medicíny (KICM) UNLP na Rastislavovej ulici. U ostatných pacientov boli dominantné iné diagnózy a preto ležali na izolačných izbách iných kliník či oddelení. "Momentálne pri starších pacientoch je COVID-19 zodpovedný za dekompenzáciu ich základných ochorení a za celkové zníženie výkonnosti. Nie sú schopní pri covide ostať v domácej starostlivosti, či už ide o dehydratáciu, poruchy vedomia, extrémne zníženú výkonnosť. Máme pacientov, ktorí boli aspoň čiastočne mobilní, vplyvom tohto závažného ochorenia sa však ich mobilita znížila na minimum. Práve títo pacienti sú v súčasnosti najčastejšie medzi našimi hospitalizovanými," uviedol zástupca prednostu KICM Martin Novotný.



Infektológovia považujú za pozitívne, že oveľa menej súčasných covidových pacientov má závažné postihnutie pľúc, ktoré bolo typické pri prvom variante covidu a neskôr pri britskej mutácii či delte. "Nič to však nemení na skutočnosti, že pacient skončí napokon v nemocnici, pretože jeho ostatné diagnózy nie sú na tom tak dobre, aby stačilo liečiť covid ambulantne. Čiže pacienti sa síce nedusia, ale hospitalizácie vo vyššom veku sú, žiaľ, nevyhnutné," dodal Novotný.



UNLP úzko spolupracuje pri doliečovaní týchto pacientov s Geriatrickým ústavom sv. Lukáša v Košiciach a ďalšími zdravotníckymi zariadeniami. Infektológovia však predpokladajú, že sa bude musieť zintenzívniť aj spolupráca s ďalšími geriatrickými oddeleniami či zariadeniami v regióne. Pri starších pacientoch s mnohými pridruženými ochoreniami trvá doliečenie oveľa dlhšie.



Riaditeľ UNLP vo štvrtok prišiel osobne podporiť očkovanie ľudí nad 50 rokov štvrtou dávkou. Od spustenia tejto posilňujúcej dávky vo vakcinačnom centre nemocnice zaočkovali takmer 800 osôb. Denne očkujú v priemere 110 osôb, aj bez registrácie. "Je to medicínsky správne, korektné a dôležité a pre nás zdravotníckych pracovníkov aj veľmi zodpovedné rozhodnutie. Určite odporúčam ľuďom nad 50 rokov, prípadne s pridruženými ochoreniami, nečakať a nechať sa očkovať boostrom čím skôr," uviedol Beňa po očkovaní.



V UNLP ostáva naďalej v platnosti zákaz návštev.