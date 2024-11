V UNLP Košice si precvičovali aktiváciu traumatologického plánu

Na snímke simulované cvičenie – aktivácia Traumatologického plánu v prípade vzniku udalosti s hromadným postihnutím osôb na urgentnom príjme Univerzitnej nemocnice L. Paustera v Košiciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Košice 28. novembra (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice si vo štvrtok precvičovala aktiváciu traumatologického plánu simuláciou hromadného postihnutia osôb. Podľa nemocnice je to kľúčové pre prípravu na prípadné skutočné nešťastie, a to aby sa minimalizovali chyby a zabezpečila sa čo najlepšia starostlivosť. Simulované cvičenia sa pre prípad aktivácie traumatologického plánu realizujú v zmysle legislatívy každé tri roky. TASR o tom informovala hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová.Cvičné hlásenie hovorilo o zrážke autobusu s dvoma osobnými autami, v dôsledku čoho bolo potrebné ošetriť 25 ľudí. Figurantmi boli študenti zo Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ulici v Košiciach. Fiktívne zranených rozdeľovali podľa závažnosti poranení.Koordinátor aktivácie traumatologického plánu pomocou elektronického systému hromadne zvolal viac ako 400 zdravotníkov, medzi nimi chirurgov, anestéziológov, rádiológov a ďalších." spresnil prednosta kliniky úrazovej chirurgie Rastislav Burda, podľa ktorého špeciálnym systémom zvolávajú aj zamestnancov, ktorí momentálne nie sú v práci.Pripomenul, že cieľom nácviku je nájsť spôsob adekvátneho ošetrenia a eliminovať chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť pri reálnej situácii. Podľa nemocnice simulácia rôznych situácií a pravidelné nácviky znižujú úroveň stresu, minimalizujú jeho negatívne dosahy a, naopak, zvyšujú schopnosť zamestnancov reagovať pod tlakom." dodal námestník pre chirurgické odbory Róbert Čellár.Za posledných desať rokov UNLP reálne aktivovala traumatologický plán raz, a to vlani v dôsledku nehody ukrajinského autobusu pri Dargove týždeň pred Vianocami.