UNLP Košice zaviedla novinku, ktorou redukujú odber krvi novorodencov

Košice 29. novembra (TASR) - Na Neonatologickom oddelení Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice zaviedli novinku, ktorou výrazne redukujú odber krvi u novorodencov. TASR o tom informovala hovorkyňa UNLP Monika Krišková.



"Nové mikrometodiky hýbu svetom. Na základe pilotnej štúdie sme zaviedli meranie hladiny bilirubínu z kapilárnej krvi (plazmy). Naším cieľom je odoberať všetkým novorodencom čím menej krvi, pretože jej ešte nemajú dosť vzhľadom na ich hmotnosť," vysvetlil primár oddelenia Peter Krcho s tým, že odbery krvi novorodencov sú pre ďalšiu diagnostiku dieťaťa veľmi dôležité, ale zároveň môžu následne vyvolávať chudokrvnosť.



UNLP zakúpila na oddelenie prístroj, ktorý umožňuje výrazne zredukovať odobratú krv dieťaťa na ďalšie vyšetrenia. Namiesto 1,5 mililitra krvi vedia to isté vyšetriť z objemu 0,03 mililitra. Podľa nemocnice to znižuje záťaž pre samotného novorodenca a samotný odber je tiež pre neho menej bolestivý.



"Ďalšou výhodou je, že tieto odbery nemusí robiť lekár a sestra, stačí kapilárny odber sestrou. Takisto sa výrazne skrátil čas potrebný na odoberanie vzoriek. Výsledky máme zvyčajne do dvoch - troch minút a to pri možnosti naraz vyšetriť osem vzoriek detí. Vieme tak rozhodnúť o prepustení novorodenca z nemocnice hneď po rannej vizite, nemusíme čakať na výsledok z centrálneho laboratória," dodal primár.



Okrem toho vedia presnejšie a rýchlejšie monitorovať napríklad ťažké formy hemolytickej choroby novorodenca, hoci aj odbermi každú hodinu.



Zároveň to podľa Kriškovej prispelo k nižším nákladom oddelenia na samotnú analýzu krvi novorodenca.