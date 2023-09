V Košiciach urobili alogénnu transplantáciu pankreatických ostrovčekov

Košice 18. septembra (TASR) - V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura Košice (UNLP) v spolupráci s českým Inštitútom klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) zrealizovali alogénnu transplantáciu Langerhansových ostrovčekov (LO). Išlo o prvú operáciu tohto druhu na Slovensku. Endokrinné bunky produkujúce inzulín získali z pankreasu mŕtveho darcu a transplantovali ich pacientke s cukrovkou 1. typu. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



Mladá žena má cukrovku od detstva, zlepšiť jej zdravotný stav nedokázala ani moderná inzulínová liečba. K tomu má viaceré chronické komplikácie a pre zlyhanie obličiek vyše roka chodila na dialýzu. Začiatkom septembra jej transplantovali obličku a o tri dni na to sa vyskytla možnosť transplantovať jej aj LO, ktoré produkujú hormóny potrebné na reguláciu krvného cukru.



Prípravu na transplantáciu LO sa začali už pred pár mesiacmi. "Po identifikácii vhodného darcu orgánov sme vyvinuli maximálne úsilie na odber pankreasu a jeho následné spracovanie," uviedol primár transplantačného oddelenia Igor Gaľa s tým, že počas 48 hodín, ktoré mali na samotnú realizáciu transplantácie LO, potrebovali skoordinovať veľký počet ľudí.



LO získané z pankreasu mŕtveho darcu v pražskom IKEM transplantoval do pečene pacientky Štefan Hulík z I. chirurgickej kliniky. Transplantáciu na operačnej sále riadil prednosta Kliniky diabetológie IKEM Peter Girman, ktorý pricestoval z Prahy do Košíc s pripravenou infúziou ostrovčekov.



V pooperačnom priebehu u pacientky nezaznamenali závažné komplikácie, úspešnosť transplantácie buniek pankreasu majú ukázať nasledujúce týždne. Podľa diabetologičky z I. internej kliniky Ingrid Draveckej možno u pacientky očakávať celkové zlepšenie kvality života a vyrovnanejšie hladiny cukru v krvi - bez výskytu závažných hypoglykémií. Takisto sa u nej môže čiastočne obnoviť vnímanie varovných príznakov hypoglykémie, ktoré ju na tento život ohrozujúci stav upozornia. "Na druhej strane musíme poznamenať, že transplantácia LO nevedie k úplnému vynechaniu podávania inzulínu," vysvetlila.



Podľa Kriškovej sa UNLP vďaka spolupráci s IKEM môže zapojiť do projektu medzinárodnej spolupráce pri transplantácii LO. "Košické transplantačné centrum UNLP ašpiruje na to, aby slovenským pacientom s diabetom ponúklo komplexný program transplantácie pankreasu, či už ako transplantácie celého orgánu, alebo transplantácie LO. Táto uskutočnená transplantácia je prvým krokom na tejto ceste," dodal riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.