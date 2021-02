V UNLP po páde na ľade ošetrili viac ako 100 ľudí

Košice 8. februára (TASR) – Spolu 109 úrazov zaznamenala Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice po páde na zľadovatených chodníkoch od nedele (7. 2.) do pondelkového rána. TASR o tom za nemocnicu informovala Ladislava Šustová s tým, že čakáreň bola plná zranených ľudí aj v pondelok dopoludnia. Najčastejšie sa ľudia pošmykli pri prechádzke so psom, ako aj pri vysypaní koša.



„Najmä zlomeniny zápästí a členkov sú typické pri pádoch po pošmyknutí sa na zasneženom alebo zľadovatenom chodníku, tých bolo určite najviac. Vyskytli sa však aj otvorené zlomeniny končatín a zlomeniny ramennej kosti. Do nemocnice sme museli prijať 12 pacientov, piati z nich si vyžadovali operáciu,“ informoval primár oddelenia urgentného príjmu Ľubomír Stripaj. Dôvodom na úrazové ošetrenie boli aj ľahšie poranenia kolien či lakťov, ako aj ľahšie úrazy hlavy. Najviac úrazov utrpeli chodci v strednom veku.



Mimoriadne vyťažené bolo podľa nemocnice aj rádiologické pracovisko. „Len počas uplynulej noci, od 19.00 h do dnešného rána, sme uskutočnili zhruba 60 RTG a vyše 20 CT diagnostických výkonov len po páde na zaľadnený chodník či schody,“ spresnila zástupkyňa prednostu kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód Dana Kozáková.



Nemocnica pripomína, aby ľudia ani napriek obmedzenému pobytu vonku v dôsledku pandémie nového koronavírusu nemali počas prechádzky, pri vyvádzaní psa či pri potrebe nákupu ruky vo vreckách. „Na vychádzky používajte pevnú obuv s protišmykovou podrážkou,“ upozornila Šustová.