V košickej UNLP sa tento rok predčasne narodilo viac ako 270 detí

Košice 16. novembra (TASR) - V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) sa rodí v rámci východného Slovenska najviac predčasne narodených detí. V budove na Triede SNP je perinatologické centrum, pôrodnica a novorodenecké oddelenie, ktoré koncentruje patologickú graviditu, hroziace predčasné pôrody a zabezpečuje starostlivosť o najrizikovejšiu skupinu.



Na gynekologicko-pôrodníckej klinike sa tento rok dosiaľ narodilo 274 predčasne narodených detí, z toho 73 s hmotnosťou od 500 do 1500 gramov. Informovala o tom Ivana Vaněková z komunikačného oddelenia UNLP pri príležitosti utorkového (17. 11.) Svetového dňa predčasne narodených detí.



Takéto deti tvoria štyri až osem percent z celkového počtu novorodencov. Narodené sú pred 36. týždňom gravidity a majú menej ako 2500 gramov. Príčiny, ktoré vedú k predčasnému pôrodu, sú ochorenia matky, zvýšený krvný tlak, cukrovka či rôzne infekcie, podvýživa, vrodené chyby plodu, ale môže to byť aj stres, neistota a vek matky.



Podľa primára neonatologického oddelenia na pracovisku na Triede SNP Petra Krcha sa treba zamýšľať nad tým, čo je potrebné vylepšiť na starostlivosti o týchto najmenších pacientov. "Prvé minúty po narodení sú kľúčové a rozhodujú o ďalšom zdravotnom stave dieťaťa. Prvé vyšetrenie a stabilizácia dieťaťa by sa mala diať ešte pred prerušením pupočníka na špeciálnom vyhrievanom lôžku. Naším cieľom je, aby sme nemuseli predčasne narodeného novorodenca napájať na umelú pľúcnu ventiláciu, preto by sme mali zmeniť stratégiu stimulácie týchto detí. V ideálnom prípade by mal byť takýto novorodenec na neinvazívnej podpore dýchania čo najskôr ešte v tesnej blízkosti svojej matky," uviedol.



Novorodenci s tehotenstvom trvajúcim menej ako 32 týždňov a s hmotnosťou často menšou ako 1500 gramov sú ošetrovaní na oddelení neonatálnej intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach, doposiaľ ich bolo 73. Novorodenci s dĺžkou gravidity viac ako 32 týždňov s hmotnosťou nad 1800 gramov, teda väčšina týchto detí, ostávajú spravidla na neonatologickom oddelení v UNLP. Nevyžadujú vysoko špecializovanú, len krátkodobú, presnú, ale intenzívnu starostlivosť.



"Ak si pripomíname deň predčasne narodených novorodencov, nemali by sme zabúdať práve na túto skupinu novorodencov od 1500 do 2500 gramov, ktorí sú medzi predčasne narodenými najpočetnejší a ktorí sa môžu po rýchlej a efektívnej stabilizácii veľmi rýchlo vrátiť k mamkám a profitovať z kontaktu matka - dieťa, z podávania materského mlieka a z dojčenia, ktoré by sme my neonatológovia, lekári a sestry mali maximálne podporovať. Aj v tejto oblasti sú rezervy, ktoré by sme mali spoločnými silami vyriešiť," priblížil Krcho.



Pri kvalitne poskytnutej zdravotnej starostlivosti sa dajú predčasne narodené deti zvládnuť asi od 23. týždňa. Najčastejšie preventívne postupy po narodení sú stabilizácia pľúc, cirkulácie, liečba infekcie, prevencia krvácania do mozgu a plynulá a účinná stimulácia materským mliekom. Pokiaľ odborníci tieto komplikácie zvládnu, nemusia mať deti do budúcna žiadne zdravotné problémy. "U predčasne narodených detí sa líši aj dĺžka pobytu v nemocnici. Pri pôrodnej hmotnosti do 1000 gramov zvyčajne dieťa ostáva v nemocnici, ideálne v sprievode matky, zhruba dva mesiace. Pokiaľ pri narodení váži od 1,8 do dvoch kilogramov, skracuje sa doba hospitalizácie zväčša na dva - tri týždne," dodal primár.