V UNLP sa vlani narodilo 2532 detí, väčšina z nich dostala domáce mená

Košice 3. januára (TASR) – Dokopy 2532 detí prišlo vlani na svet v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice, z toho bolo 38 párov dvojičiek a jedny štvorčatá. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že 51 percent novorodencov bolo chlapcov.



„Kým pred pár rokmi 'leteli' skôr cudzie mená, teraz sa viac používajú domáce. Je to návrat k tradícii. Medzi chlapčenskými menami sme mali najviac Michalov, Samuelov, Richardov, ale k častým patrili aj Adam, Ján, Martin, Dominik a Sebastián,“ povedala referentka pre zápis novorodencov v UNLP Anna Csorbová. Najčastejšími dievčenskými menami boli Viktória, Sára, Sofia, no pribudli i mená, ako Laura, Hana, Olívia a Simona.



Zaevidovali aj exotickejšie či mená seriálových postáv. Zriedkavejšie sa už vyskytujú mená z telenoviel. „Tentoraz z tých zaujímavejších spomeniem mená, ako Darren, Roderik, Zalán, Aiden, Zoey, Kaleb, ale aj dve naraz - Timotej Enumett. Mali sme i cudzie ženské mená, ako Rylie, Alma, Lota, Luana, Anissa, Rania či Prea," dodala Csorbová s tým, že ak ide o cudzie meno, v nemocnici si preverujú, či ho môžu zapísať v danej podobe.



Podľa jej slov sa stávajú aj prípady, keď rodičia dopĺňajú druhé meno, čo je možné. Najviac však tri, no v roku 2021 sa tak v UNLP nestalo.