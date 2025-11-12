< sekcia Regióny
V UNLP v rámci kampane ponúkajú konzultácie o spasticite či vyšetrenie
Deň otvorených dverí bude od 9.00 do 13.00 h.
Autor TASR
Košice 12. novembra (TASR) - Verejnosť môže v rámci kampane venovanej liečbe spasticity po cievnej mozgovej príhode absolvovať v stredu bezplatnú konzultáciu či vyšetrenie. Deň otvorených dverí bude od 9.00 do 13.00 h na prvom poschodí vo vestibule polikliniky Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach na Triede SNP. TASR o tom informovala hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová. Kampaň organizuje nemocnica v spolupráci s občianskym združením Život po porážke.
„Cieľom je osloviť potenciálnych pacientov (alebo rodinu, blízkych), ktorí prekonali cievnu mozgovú príhodu a trpia následnou spasticitou, no zároveň nie sú dostatočne informovaní o tom, že je tento stav možné liečiť. Na mieste budú naši odborníci z Neurologickej kliniky a oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,“ uviedla. Vyšetrenie je bezplatné a nie je potrebný výmenný lístok.
UNLP pripomenula, že ak majú ľudia po porážke zníženú hybnosť prstov, ruky alebo nohy, pociťujú stuhnutosť svalov aj bolesť, môže ísť o spasticitu. Po prekonaní cievnej mozgovej príhody postihuje približne 20 až 40 percent pacientov. Ide o neprirodzene zvýšené napätie svalov, ktoré obmedzuje pohyb, spôsobuje bolesti a môže viesť k deformitám končatín. Často sa vyvíja postupne až do 12 mesiacov od príhody. Bez adekvátnej liečby vedie k dlhodobej invalidite a výrazne znižuje kvalitu života.
