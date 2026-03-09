< sekcia Regióny
V UNLP záujemcom v rámci prevencie bezplatne zmerajú vnútroočný tlak
Autor TASR
Košice 9. marca (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice sa aj tento rok zapája do Svetového týždňa glaukómu. V týchto dňoch ponúka verejnosti bezplatné meranie vnútroočného tlaku bez potreby výmenného lístka. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
V pondelok mohli záujemcovia absolvovať vyšetrenie na očnom oddelení na pracovisku na Rastislavovej ulici na prvom poschodí Pavilónu IV. Takúto možnosť tam budú mať aj v stredu (11. 3.) od 9.00 do 14.00 h. V piatok (13. 3.) tak budú môcť urobiť v rovnakom čase na prízemí Pavilónu zdravia.
Na očnej klinike na Triede SNP záujemcov vyšetria od utorka (10. 3.) do piatka od 9.00 do 13.00 h na šiestom poschodí polikliniky v očnej ambulancii, a v uvedených dňoch aj na 10. poschodí monobloku v Konziliárnej ambulancii UNLP v čase od 11.00 do 13.00 h.
„Vyšetrenie je rýchle, neinvazívne a môže včas odhaliť riziko glaukómu - ochorenia, ktoré patrí medzi najčastejšie príčiny nezvratnej slepoty na svete,“ pripomenula Šustová s tým, že zákernosť ochorenia spočíva v tom, že dlho prebieha bez príznakov a bez bolesti. „Pri včasnom odhalení dokáže správna liečba výrazne spomaliť alebo zastaviť progresiu ochorenia a zachovať tak pacientovi zrak na dlhé roky,“ dodala.
Glaukóm (zelený zákal) je chronické ochorenie oka, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu - najčastejšie v dôsledku zvýšeného vnútroočného tlaku.
