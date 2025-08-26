< sekcia Regióny
V uplynulom týždni mali hasiči v Žilinskom kraji 68 výjazdov
Najviac výjazdov hasičov smerovalo k dopravným nehodám, pri ktorých zasahovali 26-krát.
Autor TASR
Žilina 26. augusta (TASR) - V uplynulom týždni absolvovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji spolu 68 výjazdov. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Najviac výjazdov hasičov smerovalo k dopravným nehodám, pri ktorých zasahovali 26-krát. Zaznamenali tiež 18 výjazdov k požiarom a 20 technických zásahov. Dvakrát zasahovali v prípadoch súvisiacich s nebezpečnými látkami a absolvovali tiež dve cvičenia.
