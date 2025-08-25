< sekcia Regióny
V uplynulom týždni pribudli v Hurbanove nové prípady žltačky typu A
V Hurbanove naďalej platia opatrenia, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu hepatitídy.
Autor TASR
Hurbanovo 25. augusta (TASR) - V okrese Komárno v uplynulom týždni bolo hlásených 11 nových ochorení na vírusovú hepatitídu typu A. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne, podľa ktorého je v regióne k 25. augustu hlásených spolu 92 ochorení
Nové prípady žltačky boli zaznamenané v rámci dvoch aktívnych epidemických ohnísk. V prvom bolo hlásených osem nových prípadov. „Ochorenia boli evidované v rámci jednej rodiny, ktorej členovia bývajú na 12 rôznych adresách v meste Hurbanovo. V druhom ohnisku sa vyskytli tri nové prípady. Ide o epidémiu u 25-člennej rodiny,“ uviedol RÚVZ.
V Hurbanove naďalej platia opatrenia, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu hepatitídy. Bol nariadený lekársky dohľad a imunizácia kontaktov chorých. Okrem toho sa vykonáva ohnisková dezinfekcia i dezinfekcia artézskej studne, ktorú využívajú obyvatelia Hurbanova ako zdroj pitnej vody.
Preventívne opatrenia sa vykonávajú aj v obchodoch s potravinami i v zariadeniach sociálnych služieb. „RÚVZ Komárno naďalej neodporúča organizovanie hromadných podujatí. Zároveň bolo pred začiatkom školského roka vydané usmernenia pre všetky školy v okrese Komárno k ich prevádzkovaniu vo zvýšenom hygienicko-epidemiologickom režime,“ doplnila Denisa Masárová z komárňanského RÚVZ.
