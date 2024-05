V uplynulých mesiacoch v Novej Bani vysádzali nové sadenice

Nová Baňa 5. mája (TASR) - Uplynulé mesiace marec a apríl sa v Mestských lesoch (MsL) Nová Baňa niesli v znamení pestovnej činnosti, a to konkrétne vo výsadbe sadeníc. Umelá obnova sa uskutočňovala na všetkých troch úsekoch, a to na lesnom úseku Háj, Sedlo a Bukovina. Informovalo o tom mesto Nová Baňa.



Ako uviedol konateľ MsL Tomáš Polc, na každom lesnom úseku si výsadbu nových stromčekov korigoval lesník, ktorý sa o pridelený úsek stará. "Celkovo sme vysadili 20.500 kusov sadeníc na výmere 5,51 hektára," priblížil Polc s tým, že išlo o lesné úseky Háj, Sedlo a Bukovina.



Najviac nových stromčekov sa podľa neho vysadilo na lesnom úseku Bukovina, pretože v roku 2023 sa v lokalite Javorová studňa vyskytla lykožrútová kalamita. "Na vzniknutej holine vo výmere 1,62 hektára sme vysadili celkovo 3300 kusov sadeníc, a to 2000 kusov smreka obyčajného a 1300 kusov jedle bielej," doplnil konateľ MsL.



Polc vyzdvihol spoluprácu s Novobanským baníckym spolkom pri výsadbe sadeníc smrekovca opadavého a buka obyčajného v celkovom počte 600 kusov na lesnom úseku Sedlo v lokalite Rovienky. "Iniciatíva pomôcť pri výsadbe stromčekov sa nám od Novobanského baníckeho spolku veľmi páčila a boli by sme veľmi radi, keby vzájomná spolupráca pretrváva aj do budúcna," podotkol.