V úseku Devínska Nová Ves - Marchegg bude dočasná výluka vlakov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Počas niektorých nasledujúcich májových dní bude dočasne prerušená vlaková doprava v úseku Devínska Nová Ves - Marchegg (Rakúsko). Dôvodom je modernizácia železničnej infraštruktúry. Práce si vyžiadajú odrieknutie 16 vybraných regionálnych expresov (REX). Cestujúci však budú môcť využiť spojenie cez Petržalku a Kittsee. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.

Obmedzenie sa bude týkať piatka (15. 5.) a následne dní od pondelka 25. mája do štvrtka 28. mája, a to vždy v čase od 7.45 do 15.45 h. V uvedenom čase budú bez náhrady odrieknuté niektoré regionálne vlaky na linke Bratislava hl. st. - Marchegg - Wien Hbf.

Cestujúci smerujúci do rakúskej metropoly Viedeň však môžu počas výluky využiť vlakové spojenia cez Bratislavu-Petržalku a rakúske Kittsee. Vlaky na linke Bratislava-Petržalka - Kittsee - Wien Hbf. budú počas celého obdobia výluky premávať v plnom rozsahu bez obmedzení. „ZSSK preto cestujúcim smerujúcim do Rakúska odporúča využiť tieto spojenia ako alternatívu,“ podotkol Baček.

ZSSK zároveň cestujúcim odporúča overiť si spojenie pred cestou, počítať s časovou rezervou a sledovať aktuálne informácie počas výluky.

Modernizačné práce realizuje manažér železničnej infraštruktúry - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Ich cieľom je zvýšiť kvalitu infraštruktúry a prispieť k plynulejšej a spoľahlivejšej vlakovej doprave.
