V úseku Kúty-Šelpice je pre zlé počasie prerušená vlaková doprava

Bratislava 21. júna (TASR) - V úseku Kúty-Šelpice je z dôvodu nepriaznivého počasia od 18.50 h prerušená železničná doprava. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala na sociálnej sieti.



"Predpokladané meškanie vlakov je od 60 do 120 minút," priblížila ZSSK. Meškanie v trvaní takmer 70 minút má z dôvodu nepriaznivého počasia aj osobný vlak na trase Skalica-Senica. Pôvodne mal doraziť do Senice o 18.48 h.



Cez Slovensko postupuje z Moravy a Dolného Rakúska búrkový systém, ktorý je sprevádzaný mimoriadnou bleskovou aktivitou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre celé Slovensko zväčša výstrahy prvého alebo druhého stupňa pred búrkami. Tretí stupeň výstrahy platí do 20.30 h v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec.