V úseku Prešov - Peterovany platia pre práce dopravné obmedzenia
Cesta tretej triedy je od pondelka (1. 9.) prejazdná s čiastočnými dopravnými obmedzeniami. SÚC
Autor TASR
Prešov 2. septembra (TASR) - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) upozorňuje na zmeny v cestnej premávke v úseku Prešov - Petrovany z dôvodu stavebných prác. Cesta tretej triedy je od pondelka (1. 9.) prejazdná s čiastočnými dopravnými obmedzeniami. SÚC PSK o tom informuje na sociálnej sieti.
„Doprava je v niektorých miestach úseku regulovaná dočasným zvislým dopravným značením a svetelným signalizačným zariadením. Účastníci cestnej premávky musia počítať aj so zníženou povolenou rýchlosťou,“ uvádza SÚC PSK.
Stavebné práce by mali byť ukončené vo februári 2026. Investičná akcia SÚC PSK, ktorej celkové náklady predstavujú približne 2,4 milióna eur sa realizuje zo zdrojov Operačného Programu Slovensko.
