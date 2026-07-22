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Pri Seredi prerušili železničnú dopravu, kamión poškodil vedenie

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

ZSSK operatívne rieši dopravné opatrenia vrátane zabezpečenia náhradnej autobusovej dopravy.

Autor TASR
Sereď 22. júla (TASR) - V úseku Sereď - Gáň je v stredu od 15.50 h prerušená železničná doprava. Nákladné vozidlo poškodilo pri prejazde železničným priecestím trakčné vedenie. TASR to potvrdili z odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Na odstránení poškodenia pracuje manažér železničnej infraštruktúry, ktorými sú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Presný čas obnovenia dopravy zatiaľ nie je možné potvrdiť a bude závisieť od rozsahu poškodenia a priebehu opravných prác,“ priblížili.

ZSSK operatívne rieši dopravné opatrenia vrátane zabezpečenia náhradnej autobusovej dopravy, ktorá bude v úseku Sereď - Gáň a späť zavedená od 17.50 h počnúc vlakom Os 4527 (Trnava 17.35 h - Galanta 18.02 h) až do odvolania.
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