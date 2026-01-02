Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZRÁŽKA VLAKU S AUTOM: Pri Čadci prerušili železničnú dopravu

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Železničná spoločnosť Slovensko na sociálnej sieti uviedla, že pre cestujúcich v tomto úseku zabezpečuje presun autobusovou dopravou.

Autor TASR
Čadca 2. januára (TASR) - Železničná doprava je v piatok večer prerušená v úseku Turzovka - Čadca. Ako informovala Zelená vlna STVR, na železničnom priecestí medzi Čadcou a Staškovom došlo k zrážke vlaku s osobným autom.

