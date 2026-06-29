< sekcia Regióny
V úseku Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce je prerušená vlaková doprava
. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informuje na sociálnej sieti jej aplikácie IDeme vlakom.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - V úseku Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce v Nitrianskom kraji je od 19.05 h prerušená vlaková doprava. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informuje na sociálnej sieti jej aplikácie IDeme vlakom.
Stránka Obmedzenia prevádzky na tratiach Železníc Slovenskej republiky na sociálnej sieti informuje, že dôvodom prerušenia dopravy je vplyv počasia a vybočenie koľaje.
Stránka Obmedzenia prevádzky na tratiach Železníc Slovenskej republiky na sociálnej sieti informuje, že dôvodom prerušenia dopravy je vplyv počasia a vybočenie koľaje.