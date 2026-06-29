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V úseku Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce je prerušená vlaková doprava

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ondrej Hercegh

. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informuje na sociálnej sieti jej aplikácie IDeme vlakom.

Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - V úseku Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce v Nitrianskom kraji je od 19.05 h prerušená vlaková doprava. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informuje na sociálnej sieti jej aplikácie IDeme vlakom.

Stránka Obmedzenia prevádzky na tratiach Železníc Slovenskej republiky na sociálnej sieti informuje, že dôvodom prerušenia dopravy je vplyv počasia a vybočenie koľaje.
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