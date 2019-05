V úseku Veľký Šariš – Sabinov dôjde cez týždeň k výlukovým prácam

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca Železničná spoločnosť Slovensko.

Sabinov 26. mája (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú počas budúceho týždňa realizovať výlukové práce v úseku Veľký Šariš - Sabinov. Hovorca ŽSR Michal Lukáč informoval, že od pondelka 27. mája do piatka 31. mája sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje súvislá výmena koľajníc.



„Dôjde tiež k odstraňovaniu anomálií bezstykovej koľaje, oprave dilatačných škár, výmene a zváraniu defektoskopicky chybných koľajníc či výmene a doťahovaniu upevňovadiel. Okrem toho sa doplní a upraví štrkové lôžko do profilu,“ doplnil hovorca s tým, že práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca Železničná spoločnosť Slovensko. ŽSR v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave žiadajú cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie. „Zároveň apelujeme na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach,“ uzatvára Lukáč.