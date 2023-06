V úspešných podujatiach projektu Mesto kultúry chce Revúca pokračovať

Revúca 3. júna (TASR) - Projekt Prepni na Revúcu, vďaka ktorému Revúca získala národný titul Mesto kultúry 2022, priniesol mestu veľmi veľa. Okrem nových podujatí, v ktorých chce samospráva ďalej pokračovať, i dlhodobú spoluprácu s rôznymi inštitúciami. Pre TASR to skonštatoval primátor mesta Július Buchta.



"Keď sa na to spätne pozriem, pevne verím, že projekty, ktoré sa osvedčili najviac, budú pokračovať ďalej," uviedol Buchta. Ako dodal, po odovzdaní štafety v rámci národného titulu Mesto kultúry na ne samospráva bude musieť hľadať financie vo vlastnom rozpočte, bola by však škoda, keby skončili. Ročná séria podujatí podľa jeho slov mestu priniesla veľmi veľa. Obľúbené boli i menšie komunitné podujatia, za dôležitý prínos považuje i to, že do programu boli zapojení najmä účinkujúci a projekty z regiónu.



Za významný považuje primátor už samotný zisk titulu Mesto kultúry. "Vo finále sme mali proti sebe Banskú Bystricu a Hlohovec, čo považujem za naozaj obrovský úspech," skonštatoval Buchta. Ako dodal, na projekt Prepni na Revúcu získalo mesto približne 270.000 eur z Fondu na podporu umenia, ďalších 30.000 eur do projektu vložilo mesto a rovnakou sumou prispel i Banskobystrický samosprávny kraj.



V rámci projektu Prepni na Revúcu sa od júna 2022 v meste a okolí konalo približne 150 rôznych podujatí a aktivít. Pri viacerých z nich organizátori užšie spolupracovali s rôznymi inštitúciami. Jedným z nich bol napríklad workshop Malé mestské zásahy, ktorý bol zameraný na jednoduchú úpravu zanedbaných verejných priestorov. Výsledkom boli architektonické návrhy na zmeny v 17 rôznych lokalitách mesta.



"V súvislosti s týmto projektom sme získali možnosť spolupráce s technickou univerzitou v Bratislave. Pracujeme teraz aj na finalizácii memoranda o spolupráci, chcú tu zrealizovať ďalšie zásahy na základe podnetov obyvateľov," uviedol primátor s tým, že architekti by v rámci budúcej spolupráce chceli pre mesto pripraviť návrhy na úpravu ďalších desiatok lokalít v rámci mesta.



Projekt Prepni na Revúcu sa oficiálne končí záverečným ceremoniálom, ktorý sa uskutoční 17. júna. Revúca je v poradí štvrtým mestom kultúry s národným titulom Mesto kultúry. V minulosti ho získala Banská Štiavnica, Nové Zámky a Stará Ľubovňa. Cieľom programu Mesto kultúry je najmä podpora dlhodobého rozvoja miestnej kultúry a umenia, ale aj užšej spolupráce mesta s inštitúciami zriaďovanými štátom, samosprávou, ako aj neziskovým sektorom.











UPOZORNENIE: TASR k správe ponúka zvukové záznamy.