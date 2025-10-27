Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. október 2025Meniny má Sabína
< sekcia Regióny

V želiezovskej väznici vznikla Právna klinika

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok

Cieľom projektu je prepájať teóriu s praxou, rozvíjať právne povedomie a umožniť študentom fakulty získať cenné skúsenosti pri práci s reálnymi životnými situáciami.

Autor TASR
Želiezovce 27. októbra (TASR) - V Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce v okrese Levice vznikla Právna klinika. Zriadená bola v spolupráci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) s Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, informoval ZVJS.

Cieľom projektu je prepájať teóriu s praxou, rozvíjať právne povedomie a umožniť študentom fakulty získať cenné skúsenosti pri práci s reálnymi životnými situáciami.

Riaditeľ ústavu Ondrej Leškanič zdôraznil význam právneho vzdelávania pre osobnostný rozvoj odsúdených a ich prípravu na návrat do spoločnosti. Do skupinového poradenstva vedeného študentmi fakulty sa zapojí 15 odsúdených. Rozšíria si vedomosti v oblastiach, ako sú osobný bankrot, exekučné právo, podmienečné prepustenie či zahladenie odsúdenia.
.

Neprehliadnite

Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte slovenské hory?

HRABKO: Opozícii ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente