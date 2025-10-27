< sekcia Regióny
V želiezovskej väznici vznikla Právna klinika
Autor TASR
Želiezovce 27. októbra (TASR) - V Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce v okrese Levice vznikla Právna klinika. Zriadená bola v spolupráci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) s Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, informoval ZVJS.
Riaditeľ ústavu Ondrej Leškanič zdôraznil význam právneho vzdelávania pre osobnostný rozvoj odsúdených a ich prípravu na návrat do spoločnosti. Do skupinového poradenstva vedeného študentmi fakulty sa zapojí 15 odsúdených. Rozšíria si vedomosti v oblastiach, ako sú osobný bankrot, exekučné právo, podmienečné prepustenie či zahladenie odsúdenia.
