V utorok 19. novembra na osem hodín uzatvoria časť diaľnice D3

Čadca 18. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na plánovanú dočasnú uzáveru diaľničného úseku D3 Svrčinovec - Skalité v utorok 19. novembra. Osemhodinová uzávera začne o 8.00 h a potrvá do 16.00 h.



Uzavreté budú aj tunely Svrčinovec a Poľana. "Pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravy je počas uzávery navrhnutá obchádzková trasa. Doprava bude presmerovaná od Čadce do Poľska po ceste I/11 smer Český Tešín cez obec Svrčinovec - Zátky a z diaľnice D3 výjazdom 45 smer Svrčinovec, Ostrava na cestu I/11," priblížila NDS.



V opačnom smere z Poľska do Svrčinovca bude doprava presmerovaná na cestu I/12 s obmedzením do 7,5 tony. "Všetkým účastníkom cestnej premávky odporúčame, aby sa riadili dopravným značením, ktoré bude riadne vyznačené," dodala NDS.