DOSTAL MIKROSPÁNOK: Na diaľnici D2 sa prevrátil elektromobil

Bratislava 3. septembra (TASR) - V utorok napoludnie sa na diaľnici D2 v smere do Bratislavy prevrátilo auto na elektrický pohon. Pri udalosti sa nikto nezranil. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.



"Podľa doterajších informácií počas jazdy po diaľnici D2 v smere z Bratislavy do Českej republiky, v úseku 31,5. kilometra diaľnice, došlo pravdepodobne z dôvodu mikrospánku vodiča k nárazu vozidla do zvodidiel a jeho následnému prevráteniu," priblížil hovorca. Podotkol, že incident bol na mieste uzatvorený ako škodová udalosť.