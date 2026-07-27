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V utorok sa začne rekonštrukcia cesty ponad D1 smerom do centra Zavara
Zhotoviteľom zákazky v hodnote viac ako 270.000 eur s DPH je spoločnosť Colas Slovakia.
Autor TASR
Zavar 27. júla (TASR) - V utorok (28. 7.) sa začnú práce na rekonštrukcii cesty tretej triedy od cyklomosta ponad diaľnicu D1 smerom do centra obce Zavar v okrese Trnava. Obnovou prejde viac ako 600-metrový úsek cesty po kruhovú križovatku pri autobusových zastávkach. Informoval o tom hovorca Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Peter Kováčik.
„Stavebné práce budú prebiehať po kratších úsekoch za čiastočnej uzávery so striedavou premávkou v jednom jazdnom pruhu. V ranných a popoludňajších špičkách možno očakávať zdržanie v horizonte niekoľkých minút. Rekonštrukcia potrvá podľa harmonogramu do 15. októbra 2026,“ doplnil hovorca. Zhotoviteľom zákazky v hodnote viac ako 270.000 eur s DPH je spoločnosť Colas Slovakia.
„Stavebné práce budú prebiehať po kratších úsekoch za čiastočnej uzávery so striedavou premávkou v jednom jazdnom pruhu. V ranných a popoludňajších špičkách možno očakávať zdržanie v horizonte niekoľkých minút. Rekonštrukcia potrvá podľa harmonogramu do 15. októbra 2026,“ doplnil hovorca. Zhotoviteľom zákazky v hodnote viac ako 270.000 eur s DPH je spoločnosť Colas Slovakia.