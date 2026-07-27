Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. júl 2026Meniny má Božena
< sekcia Regióny

V utorok sa začne rekonštrukcia cesty ponad D1 smerom do centra Zavara

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Zhotoviteľom zákazky v hodnote viac ako 270.000 eur s DPH je spoločnosť Colas Slovakia.

Autor TASR
Zavar 27. júla (TASR) - V utorok (28. 7.) sa začnú práce na rekonštrukcii cesty tretej triedy od cyklomosta ponad diaľnicu D1 smerom do centra obce Zavar v okrese Trnava. Obnovou prejde viac ako 600-metrový úsek cesty po kruhovú križovatku pri autobusových zastávkach. Informoval o tom hovorca Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Peter Kováčik.

„Stavebné práce budú prebiehať po kratších úsekoch za čiastočnej uzávery so striedavou premávkou v jednom jazdnom pruhu. V ranných a popoludňajších špičkách možno očakávať zdržanie v horizonte niekoľkých minút. Rekonštrukcia potrvá podľa harmonogramu do 15. októbra 2026,“ doplnil hovorca. Zhotoviteľom zákazky v hodnote viac ako 270.000 eur s DPH je spoločnosť Colas Slovakia.
.

Neprehliadnite

Nezabúdajte: Rozpálené auto v lete je pre deti život ohrozujúce

OTESTUJTE SA: Zvládnete tento logický kvíz bez jedinej chyby?

SKVELÝ ÚSPECH: Atlétka Zapletalová zabehla národný rekord na 200 m

Viskupič: Samospráva by sa po vyňatí z dlhovej brzdy kontrolám nevyhla