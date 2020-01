V utorok treba v Bratislave rátať s rozsiahlymi dopravnými obmedzeniam

Bratislava 3. januára (TASR) - Bratislavskí policajti upozorňujú na rozsiahle dopravné obmedzenia v utorok 7. januára. Od 10.00 h do odvolania sa tam bude konať zhromaždenie Únie autodopravcov Slovenska (UNAS). Jedna z príjazdových ciest do hlavného mesta bude neprejazdná.



"Policajti budú aj prípade tohto ohláseného zhromaždenia zabezpečovať ochranu života, zdravia, majetku občanov, ako aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky," informuje krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková. Zhromaždenie sa podľa nej dotkne dopravy v Bratislave počas posledného dňa vianočných prázdnin, keď sa očakáva návrat dovolenkárov či príchod ľudí pracujúcich v Bratislave.



Autodopravcovia sa majú zhromaždiť na diaľničnom obchvate na úrovni Zlatých pieskov, odkiaľ sa presunú po Ivánskej ceste a Galvaniho ulici na Rožňavskú. Doprava bude zablokovaná v úseku od križovatky Rožňavskej s Turbínovou ulicou po križovatku Rožňavskej s Tomášikovou ulicou. Úsekom budú môcť prechádzať iba prostriedky mestskej hromadnej dopravy.



"Vyzývame vodičov, aby sa úseku vyhli a na prejazd využili alternatívne trasy, a to Vajnorskú, Ružinovskú ulicu a Trnavskú cestu pozdĺž Martinského cintorína," uvádza polícia.



Dopravní policajti budú podľa Mihalíkovej cestnú premávku monitorovať a podľa jej vývoja operatívne reagovať a usmerňovať ju. "Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave účastníkov cestnej premávky žiada, aby pri prejazde uvedenými úsekmi zvýšili pozornosť a rešpektovali pokyny polície," povedala Mihalíková. Dodala, že pri porušeniach ustanovení zákona o cestnej premávke bude polícia postupovať v súlade so zákonom.



Dôvodom zhromaždenia je podľa UNAS dlhodobo sa zvyšujúce daňové zaťaženie v cestnej dani, spotrebnej dani, dani z minerálnych olejov (pohonných látok) a odhalenia Najvyššieho kontrolného úradu SR o nehospodárnom výbere mýta.