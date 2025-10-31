< sekcia Regióny
V útulku pre bezdomovcov v Nitre sa objavila žltačka
Podľa slov regionálnej hygieničky sa ochorenie na VHA v meste sporadicky vyskytuje. Za posledné dva týždne bolo potvrdených zhruba 10 prípadov, skonštatovala.
Autor TASR
Nitra 31. októbra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre zaznamenal výskyt vírusovej hepatitídy typu A (VHA) medzi klientami Útulku pre bezdomovcov na Štúrovej ulici v Nitre. Z dôvodu predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia úrad nariadil klientom útulku povinnosť podrobiť sa očkovaniu proti VHA, potvrdila regionálna hygienička Katarína Tináková.
V útulku sa denne vystrieda zhruba 65 klientov. Ochorenie sa potvrdilo u dvoch z nich. „V piatok sme zaočkovali 41 klientov, v sobotu budeme očkovať ďalších 15 klientov. Zvyšok tvoria ľudia, ktorí sú už zaočkovaní alebo majú vytvorené protilátky,“ skonštatovala Tináková.
