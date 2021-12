V útulku pre ľudí v Bernátovciach aktuálne neevidujú ľudí s COVID-19

Košice 9. decembra (TASR) - V útulku pre ľudí bez domova v Bernátovciach pri Košiciach neevidujú žiadneho pozitívne testovaného klienta počas uplynulých najmenej dvoch týždňov. Ako pre TASR povedal riaditeľ organizácie Oáza-nádej pre nový život Peter Gombita, v tretej vlne pandémie zaznamenali doposiaľ 43 klientov a desať zamestnancov s ochorením COVID-19, nikto z nich nezomrel. Zaočkovanosť v tomto zariadení sa pohybuje na úrovni viac ako 40 percent.



„Na každého to trošku dolieha, ale všetci si hovoríme, že to musíme vydržať, pretože iná možnosť nie je,“ povedal v súvislosti s pandemickou situáciou. Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 víta. Viacerí klienti v týchto dňoch dostávajú tretiu dávku vakcíny. „Nájdu sa aj takí, ktorí sa nechcú očkovať,“ dodal. Všetkých v tomto útočisku pre ľudí v krajnej núdzi a bez domova zároveň testujú minimálne raz za týždeň a priestory pravidelne dezinfikujú.



V súvislosti so zimným obdobím sa útulok každoročne napĺňa. „Už sme zaznamenali nápor. Len od stredy (8. 12.) k nám prišli asi piati ľudia. Niektorí k nám prídu sami. Iných, ak po konzultácii s našou terénnou pracovníčkou chcú, privážame z ulice. Pri príchode sú v preventívnej karanténe a testovaní,“ spresnil s tým, že aktuálne evidujú celkovo okolo 300 klientov. V lete ich býva spravidla menej. Vzhľadom na kapacity sú podľa Gombitu v súčasnosti schopní prijať ešte okolo 30 ľudí. Ak by sa upustilo z komfortu, možno aj ďalších 20.



V prípade, že verejnosť chce ľuďom v útulku venovať materiálnu pomoc napríklad v podobe paplónov či trvanlivých potravín, je potrebné kontaktovať zariadenie vopred prostredníctvom mailovej adresy oaza.bernatovce@gmail.com.