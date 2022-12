V útulku v Bernátovciach je viac ako 330 ľudí, ich počet v zime stúpa

Košice 25. decembra (TASR) - V útulku a nocľahárni pre ľudí bez domova v Bernátovciach pri Košiciach je v súčasnosti viac ako 330 ľudí. Pre TASR to povedal Peter Gombita, farár a riaditeľ neziskovej organizácie Oáza - nádej pre nový život s tým, že v zimných mesiacoch ich počet pravidelne stúpa.



"Každý v Košiciach má kde prežiť zimu alebo ťažkú situáciu. V Oáze urobíme všetko pre to, aby nikto neostal na ulici a nezomrel niekde pri Hornáde," povedal s tým, že v prípade potreby je možné v nízkoprahovej nocľahárni známej ako hangár zvýšiť kapacitu.



Pripomenul, že monitorujú aj ulice a ľuďom bez domovov ponúkajú možnosť prísť do Bernátoviec. "Keď ľudia zavolajú, príde po nich auto. Každý k nám môže prísť a stráviť u nás zimu. Keď chce, v lete môže odísť. Tým, ktorí majú záujem a slobodne sa rozhodnú, ponúkame aj nejakú prácu, oblečenie," dodal.



Gombita spresnil, že niektorí ľudia v krajnej núdzi a bez domova, ktorí v zimných mesiacoch nachádzajú útočisko práve v tomto zariadení, odchádzajú cez leto preč, pretože milujú slobodu. Úlohu však zohráva aj alkohol. "Ja sa nedivím. Pre nás je strašné stratiť kľúč od auta alebo mobil, ale stratiť prácu, dom, rodinu a najbližších ľudí, ani si to neviem predstaviť. Niekedy zalievajú smútok a bolesť alkoholom. Bez liekov a psychiatra sa taký pád v živote dá len ťažko zvládnuť, srdce a duša sa s tým nevedia vyrovnať," povedal s tým, že sa im rovnako snažia podať pomocnú ruku.



Ako hovorí, ľudia žijúci v útulku sú skromní. Napriek tomu, že nemajú domov či prácu, prajú si najmä pokoj, šťastie a radosť. "Človek je najbohatší asi vtedy, keď sa teší zo života. Nepomôžu mu ani zlaté kľučky. Lebo byť v dobrých šatách a v dobrom dome, no smutný, to je asi tá najväčšia tragédia," skonštatoval.



Podľa jeho slov evidujú viacerých sponzorov či dobrodincov, ktorí útulku pomáhajú zabezpečiť základné potreby. Urobiť tak môže aj verejnosť - či už potravinami, materiálne alebo finančne. "Už komu čo napadne, čo zlepší situáciu človeka," doplnil.