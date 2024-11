V útulni Poľana zaznamenali od júna do októbra tohto roka 30 návštev

Hriňová 20. novembra (TASR) - V turistickej útulni Poľana nad Hriňovou v Detvianskom okrese zaznamenali od júna do októbra tohto roka 30 návštev. Väčšina z nich bola z okolia Podpoľania i domáci obyvatelia. TASR o tom informoval vedúci oddelenia vnútornej správy hriňovského úradu Marian Babic.



Dodal, že ľudia boli aj z Banskej Bystrice či zo Zvolena. "Mali sme turistov z Oravy, a to z Dolného Kubína, z Ružomberka, ale aj z Košíc, Trnavy a Nitry," objasnil s tým, že problémy s návštevami na útulni neevidujú. Turisti sú podľa neho spokojní, vo väčšine prípadov aj disciplinovaní a rešpektujú pravidlá správania sa na útulni. V súčasnosti plánujú iba výdavky na bežnú údržbu útulne.



Babic v minulosti spomenul, že údržba útulne nie je náročná a zahŕňa bežnú prevádzkovú starostlivosť. Sú to drobné opravy, vynesenie odpadkov i úprava okolia. Apeluje na všetkých turistov, aby sa správali zodpovedne k prírode a v zmysle zásad pobytu na útulniach. Znamená to, aby si po sebe upratali a odniesli všetko, čo si so sebou priniesli.



Cieľom premeny bývalej koliby na turistickú útulňu bola kompletná obnova chátrajúceho objektu na nové funkčné využitie. Objekt pastierskej kultúry v minulosti slúžil na uskladnenie sena a chov hovädzieho dobytka. Rekonštrukcia zachovala pôvodné architektonické prvky s minimálnymi zásahmi. Pre ľudí ju otvorili v roku 2021. Záujemcovia o pobyt sa môžu prihlásiť v turistickom informačnom centre v Hriňovej.



Turisti, ktorí prespia v útulni, môžu navštíviť oblasť Javorinka - skalný útvar Kešovka, kde je jeden z najkrajších výhľadov na Podpoľaní. Z tohto miesta vidieť hriňovské lazy, Detvu, Hriňovú, okolité doliny, polia a vrchy. V blízkosti sa nachádza náučný chodník k vodopádu Bystrô.