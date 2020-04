V uzavretých rómskych osadách na Spiši vyplácajú sociálne dávky

Krompachy 17. apríla (TASR) - V piatich lokalitách na Spiši, ktoré sú pre výskyt nového koronavírusu uzavreté, v piatok vyplácajú sociálne dávky. Ako po piatkovom stretnutí v Krompachoch s predstaviteľmi dotknutých samospráv a polície uviedol minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina), na tento účel vytvorili mobilné poštové miesta. Podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) riešili aj problém nekoordinovanej pomoci neziskových organizácií.



Mobilné poštové miesta sú umiestnené pred tromi lokalitami v Krompachoch aj v obciach Bystrany a Žehra. Spolu by takýmto spôsobom mali počas piatka vyplatiť 1100 sociálnych dávok ich obyvateľom. Riešenie hľadajú aj pri najbližšom vyplácaní dôchodkov. „Až 95 percent všetkých dôchodkov sa vypláca prostredníctvom poštových doručovateľov priamo domov na adresu. Preto hľadáme čo najefektívnejší spôsob, aby sme všetky tieto dávky vyplatili načas a neohrozovali našich zamestnancov,“ povedal Doležal.



V súvislosti s prípadným nadmerným užívaním alkoholu v osadách po vyplatení sociálnych dávok povedal starosta Bystrian František Žiga, že ich miestne občianske poriadkové služby (MOPS) dostali pokyn, aby sa do osady nedostal žiaden alkohol. „Podnikatelia, ktorí tam dovážajú tovar, to majú prísne zakázané,“ doplnil. Podľa prednostu Žehry Miloša Pacovského sa situácia nedá ustriehnuť.



Podľa ministra Mikulca je jedným z problémov, o ktorom na spoločnom stretnutí hovorili, aj pomoc zo strany rôznych neziskových organizácií. „Veľa ich chce pomáhať, čo je veľmi vítané a sme za to všetci vďační, len mnohí to robia tak, že to nedajú vedieť starostom, primátorke. Často sa tým napácha viac škody ako osohu,“ povedal. Zároveň ich vyzval, aby so svojej snahe nepoľavili, ale aby tak robili koordinovane a informovali samosprávy.



Ako spresnila primátorka Krompách Iveta Rušinová, v rómskych osadách vznikalo napätie. „Niekto dostane jeden liter mlieka a niekto dva. Keď donesú 15 litrov mlieka do lokality, kde je 800 ľudí, nech radšej nenosia – lepšie je to niekde sústrediť a odniesť naraz,“ dodala.



Podľa jej slov nákaza novým koronavírusom sa potvrdila aj u jednej z pracovníčok mestského úradu. „Ľudia sa boja, keď vidia rómskeho občana, ktorý sa pohybuje v meste. Boja sa, že sú z tých uzavretých oblastí. Vznikajú zlé nálady,“ dodala s tým, že evidujú pokusy o únik z karanténnych oblastí aj počas noci.