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V území Rudava obnovili nefunkčné stavidlá

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Na archívnej snímke potok Rudava. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Opatrenie je zamerané na obnovu vodného režimu a zlepšenie stavu lúčnych biotopov.

Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - V území európskeho významu Rudava vo Vojenskom obvode Záhorie obnovili na starých odvodňovacích kanáloch nefunkčné stavidlá. Opatrenie je zamerané na obnovu vodného režimu a zlepšenie stavu lúčnych biotopov. Na sociálnej sieti o tom informovala Chránená krajinná oblasť (CHKO) Záhorie s tým, že obnovu zrealizovala Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so štátnym podnikom Hydromeliorácie.

„Cieľom bolo opätovne sprevádzkovať stavidlá a umožniť reguláciu vodnej hladiny tak, aby sa podporilo zadržiavanie vody v krajine a obmedzil sa jej rýchly odtok z územia,“ priblížili ochranári.

Opatrenia podľa CHKO vytvárajú predpoklady na zlepšenie vodného režimu v priľahlých lúčnych biotopoch, najmä v obdobiach s nedostatkom zrážok. Prispievajú tak k vytváraniu priaznivejších podmienok na zachovanie vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú na tieto stanovištia viazané, uviedla.

Stav vodnej hladiny v odvodňovacích kanáloch sa bude priebežne monitorovať a vyhodnocovať. „Na základe aktuálne zistených podmienok sa bude manipulácia so stavidlami operatívne prispôsobovať potrebám cieľových ekosystémov, a to v koordinácii so správcom vodohospodárskych zariadení,“ dodali z CHKO.

Obnova stavidiel predstavuje podľa ochranárov ďalší krok k posilneniu zadržiavacej schopnosti krajiny a k ochrane hodnotných prírodných biotopov v území Rudavy.
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