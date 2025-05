V V Univerzitnej nemocnici Martin transplantovali vlani 48 obličiek

Martin 7. mája (TASR) - V Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) vykonali v minulom roku 48 transplantácií obličiek. Podľa primárky transplantačno-nefrologického oddelenia UNM Ivany Dedinskej je to rekordný počet od vzniku centra v roku 2003.



Ako ďalej doplnila, deväť transplantácií bolo od živých darcov, čo je v doterajšej histórii pracoviska najvyššie číslo. „Od mŕtvych darcov to bolo až 39 transplantácií obličiek, čo je najviac z celého Slovenska, pričom martinské centrum je spomedzi všetkých štyroch slovenských centier najmladšie a najmenšie,“ uviedla Dedinská.



Pripomenula, že v roku 2024 spravili v UNM unikátnu krížovú nepríbuzenskú transplantáciu. Išlo o výmenu obličiek medzi dvoma pármi, kde boli jednotliví darcovia pre svojich príjemcov imunologicky nevhodní. Pomocou algoritmu s umelou inteligenciou boli lekári schopní krížovo tieto dva páry vymeniť.



„Je preto dôležité, aby pacienti so zlyhanými obličkami kontaktovali transplantačné centrum aj napriek tomu, že ich živý darca s nimi nie je kompatibilný. Čím viac dvojíc v existujúcom registri je, tým je väčšia šanca, že sa dokáže nájsť možnosť párovej výmeny,“ upozornila Dedinská.



Vo výnimočných transplantáciách pokračovali odborníci UNM aj začiatkom tohto roka. Ako prví na Slovensku zrealizovali úspešnú simultánnu transplantáciu obličky a pankreatických buniek od jedného darcu tomu istému príjemcovi. Mŕtvy darca poskytol dialyzovanej pacientke s diabetom prvého typu obličku aj Langerhansove ostrovčeky pankreasu, vďaka ktorým sa jej čiastočne obnovila tvorba inzulínu.