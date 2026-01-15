Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Z. Moravciach sa vlani narodilo sto detí, dominovala Ema a Filip

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Niektorí rodičia však dávali svojim deťom aj menej tradičné mená.

Autor TASR
Zlaté Moravce 15. januára (TASR) - V Zlatých Moravciach sa počas roka 2025 narodilo rovných 100 detí. Podľa referátu evidencie obyvateľstva na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach boli u dievčat najpopulárnejšie mená Ema a Jasmína. U chlapcov vlani dominovali mená Filip a Šimon.

Niektorí rodičia však dávali svojim deťom aj menej tradičné mená. V meste tak v roku 2025 pribudli dievčatá s menami Princess Jenifer, Cansu, Senorita, Aria, Asia, Dahlia či Džesika. U chlapcov radnica eviduje aj mená Jamal Ali, Yaman, Liam, Henesy, Remus Lorenzo, Monaco, Ozan, Dior a Cassiano.
