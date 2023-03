V Zádieli začali so stavebnými prácami na múzeu a informačnom centre

Zádiel 12. marca (TASR) - So stavebnými prácami začali v uplynulých dňoch na obecnej budove v Zádieli v okrese Košice-okolie, kde má vzniknúť Múzeum Slovenského krasu – Zádielska tiesňava. Jeho súčasťou bude aj informačné centrum. Pre TASR to potvrdil starosta Attila Nehoda s tým, že prevádzka by mala byť spustená do konca augusta.



Objekt so súpisným číslom 25, ktorý je od parkoviska pri vstupe do doliny vzdialený zhruba 350 metrov, je z roku 1868. Do 90. rokov minulého storočia slúžil ako škola či škôlka. Budova je v súčasnosti v zlom technickom stave. Cena stavebných prác, ktoré sú súčasťou prvej etapy projektu, dosahuje sumu približne 340.000 eur s DPH.



"V prednej - južnej časti bude informačné centrum, ktoré bude slúžiť najmä turistom. V strednej časti bude múzeum, kde budú vystavené rôzne pamiatky obce a predmety od obyvateľov," spresnil starosta. Ako predtým pre TASR uviedla krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, v muzeálnej časti budú vystavené aj rastliny a živočíchy charakteristické pre Zádiel a jeho okolie. "V zadnej - severnej časti budovy bude vybudovaná spoločenská miestnosť," dodal starosta obce Zádiel s tým, že v podkroví zas v budúcnosti plánujú zriadiť ubytovacie kapacity.



Nová atrakcia v Zádielskej doline mala byť pre návštevníkov k dispozícii už pred rokom. "Všetko sa to začalo v roku 2020. Náklady sa však pre infláciu zvýšili a museli sme meniť rozpočet a dožiadať peniaze," vysvetlil. Na kompletizáciu týkajúcu sa projektu obec plánuje vyhlásiť ešte ďalšie verejné obstarávanie. Starosta odhaduje, že tieto práce by mohli stáť zhruba 130.000 eur.



Projekt zastrešuje obec, ktorá je partnerom projektu cezhraničnej spolupráce v programe Interreg Slovensko-Maďarsko. Celkové náklady by mali dosiahnuť výšku približne 460.000 eur, väčšina bude hradená z eurofondov.