V Zádielskej doline pribudne informačné centrum s múzeom

Zádiel 3. augusta (TASR) – Nové informačné centrum spojené s múzeom vznikne v obci Zádiel v okrese Košice-okolie, ktorá je vstupnou bránou do Zádielskej doliny. Vytvoria ho v rámci cezhraničného projektu s podporou eurofondov, rozpočet pre obec Zádiel pre túto aktivitu predstavuje zhruba 233.000 eur. Informovala o tom v utorok krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.



Zádielska dolina tak už na jar budúceho roku vstúpi do turistickej sezóny s novou atrakciou. V doline pribudnú aj fotopointy a zlepší sa aj priestor na organizáciu workshopov či škôl v prírode. Infocentrum v Zádieli vznikne v zrekonštruovanom objekte. „Vďaka nemu získajú návštevníci všetky dôležité informácie o turistických možnostiach, pamiatkach aj faune a flóre, ktorá je pre túto oblasť charakteristická. Niektoré z pamiatok budú vystavené v muzeálnej časti objektu. V budúcnosti by mal byť priestor doplnený o možnosť ubytovania aj občerstvenia tak, aby tu návštevníci vedeli stráviť viac ako pár hodín,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.



Projekt Cezhraničný rozvoj cestovného ruchu vďaka moderným atrakciám je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Okrem KSK, KRT a obce Zádiel sa na projekte podieľa aj maďarský partner Alkossunk Várost Alapítványt, ktorý vybuduje pri jazere Rétköz v obci Szabolcsveresmart, atrakciu Skyrider. Súčasťou je vytvorenie turistickej karty, ktorá by mala motivovať turistov k návšteve oboch regiónov. Celkový rozpočet projektu je 691.741 eur, rozpočet pre KRT, ktorý je zodpovedný aj za koordináciu, komunikáciu a propagáciu projektu, je 28.647 eur.



Zádielska dolina patrí k najkrajším oblastiam v Slovenskom krase, ročne ju navštívi približne 50.000 návštevníkov. Atraktívnosť lokality a návštevnosť by mali vďaka plánovanej investícii ešte stúpnuť. „Nádherná príroda ponúka výborné možnosti pre skalolezenie, turistiku, stále obľúbenejšiu cyklistiku alebo relax v podobe prechádzky po náučnom chodníku, začínajúcom nad obcou Zádiel, smerujúcom na sever po ceste cez Zádielsku tiesňavu popri toku Blatnického potoka. Aj preto lokalitu, v ktorej je plánovaná infraštruktúrna investícia, vnímame ako miesto s obrovským potenciálom pre ďalší rozvoj turizmu,“ priblížila výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková. Infocentrum by mali podľa nej v blízkej budúcnosti doplniť aj ďalšie atrakcie v podobe rozprávkových fotopointov.