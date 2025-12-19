< sekcia Regióny
V Záhorskej Bystrici otvoria verejné klzisko
Klzisko je syntetické a bude otvorené každý deň v čase 8.00 - 21.00 h, na Štedrý deň v čase 8.00 - 17.00 h.
Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - V bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica v piatok podvečer otvárajú verejné klzisko. Na Námestí rodiny bude k dispozícii do 19. januára 2026.
„Verím, že klzisko bude miestom stretávania sa, pohybu a radosti pre všetky generácie,“ uviedol starosta mestskej časti Jozef Krúpa.
Klzisko je syntetické a bude otvorené každý deň v čase 8.00 - 21.00 h, na Štedrý deň v čase 8.00 - 17.00 h.
„Verím, že klzisko bude miestom stretávania sa, pohybu a radosti pre všetky generácie,“ uviedol starosta mestskej časti Jozef Krúpa.
Klzisko je syntetické a bude otvorené každý deň v čase 8.00 - 21.00 h, na Štedrý deň v čase 8.00 - 17.00 h.