Piatok 19. december 2025
V Záhorskej Bystrici otvoria verejné klzisko

Na snímke korčule. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Klzisko je syntetické a bude otvorené každý deň v čase 8.00 - 21.00 h, na Štedrý deň v čase 8.00 - 17.00 h.

Bratislava 19. decembra (TASR) - V bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica v piatok podvečer otvárajú verejné klzisko. Na Námestí rodiny bude k dispozícii do 19. januára 2026.

„Verím, že klzisko bude miestom stretávania sa, pohybu a radosti pre všetky generácie,“ uviedol starosta mestskej časti Jozef Krúpa.

