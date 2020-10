V Záhorskej Bystrici vyrastie nový školský areál

Bratislava 12. októbra (TASR) – V bratislavskej Záhorskej Bystrici by mal vyrásť nový školský areál. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré podpísala mestská časť s hlavným mestom a Bratislavským samosprávnym krajom (BSK). Podľa neho by mala byť značná časť bývalého stredného odborného učilišťa (SOU) energetického zverená miestnej samospráve.



"Do konca tohto roka prejde budova bývalej školy, telocvične, dielní a okolitých plôch do správy mestskej časti. Takto získa mestská časť k nim právny a vlastnícky vzťah a bude môcť začať pripravovať projekty na novú školu škôlku a športoviská," informovala Silvia Vnenková z miestneho úradu.



Memorandum o spolupráci podpísal starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa s predsedom BSK Jurajom Drobom, primátorom Bratislavy Matúšom Vallom a viceprimátorkou Luciou Štasselovou.