V Záhorskej galérii sprístupnia svetelný objekt The Light of the Gray

Senica 6. februára (TASR) - Svetelný objekt s názvom The Light of the Gray od autora Mareka Sibinského sprístupnia v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. TASR o tom informovala za galériu Zuzana Dohnalová.



"Autor skúma svetelný priestor grafiky cez digitálne aj analógové formy. Permanentne preveruje schopnosti grafického myslenia vymedziť si priestor pre aplikované použitie svetelných línií na tmavých podkladoch. Overuje vzájomné prelínanie grafických postupov a princípov a rozvíja grafické myslenie na prienikoch digitálneho a analógového sveta," uviedol kurátor výstavy Róbert Makar.



Svetelný objekt znázorňuje digitálny záznam figúry - osoby navigujúcej na bližšie neurčenom dopravnom uzle. "Dielo zachytáva okamih zo spravodajstva, osobnú fotku či záber z mobilu. Je to mihnutie oka v momente precitnutia, že tento detail, táto sekvencia je dôležitá. Napríklad moment, keď 'navigátor' naviguje lietadlo alebo loď a od jeho práce závisí život a prežitie mnohých ľudí," doplnil kurátor.



Svetelný objekt predstavia v priestoroch Záhorskej galérie Jána Mudrocha pri vernisáži 17. februára a sprístupnený bude pre návštevníkov do 4. júna.